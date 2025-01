Il secondo biglietto da 2,5 milioni venduto a Pesaro e il terzo (2 milioni) a Palermo. Cifre milionarie anche a Torino e Venezia

Si aggiudica il primo premio della Lotteria Italia di quest’anno da 5 milioni di euro il biglietto T173756 venduto a Somaglia (Lodi). L’esito dell’estrazione è arrivato nel corso della trasmissione ‘Affari Tuoi’ su Rai1, condotta da Stefano De Martino. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro della è andato al biglietto T378442 venduto a Pesaro, il terzo da 2 milioni di euro al tagliando G330068 venduto a Palermo. La fortuna premia anche Torino con il biglietto G173817 dal valore di 1,5 milioni di euro (quarto premio) e Dolo, in provincia di Venezia, con il quinto premio al tagliando S185025.

Tutti i premi

Il ‘Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita’, ha stabilito di attribuire 280 premi totali per un importo complessivo di 21 milioni di euro. Lo fa sapere l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in una nota. I premi dei 280 biglietti vincenti saranno così suddivisi. Premi di prima categoria: al 1° Premio 5 milioni di euro, al 2° 2.500.000 euro, al terzo premio 2 milioni di euro, al 4° 1.500.000 euro e al 5° premio 1 milione di euro. Premi di seconda categoria: 25 premi da 100mila euro. Premi di terza categoria: 50 premi da 50mila euro. Premi di quarta categoria: 200 premi da 20mila euro. Quest’anno si è registrato un aumento di oltre il 29% dei biglietti venduti.

Il Comitato ha aggiunto una nuova categoria di 50 premi da 50 mila euro, aumentato il numero dei premi di seconda categoria da 15 a 25. I premi di quarta categoria saranno 200 del valore di 20 mila euro ciascuno. Pertanto, il numero complessivo dei premi passa da 210 a 280.Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 170.500 euro.

Record di vendite online (+44,9), in crescita Molise e Campania

Per la Lotteria Italia, legata all’Epifania, sono stati venduti quest’anno 8.665.563 biglietti con una crescita del 29,3% rispetto a 6,7 milioni della scorsa edizione. La regione – segnala Agimeg – ad aver fatto segnare la crescita maggiore dei biglietti venduti è il Molise, con il +39,1%, seguita dalla Campania, con il +36,4%. Tra le singole province, la crescita maggiore la mette a segno Oristano (+52,3%), seguita da Iserna (+49,7%). Il valore più basso si registra invece a Biella (+7,3%) e Massa Carrara (+13,3%). Da segnalare la forte crescita della vendita dei biglietti della Lotteria Italia online, passata dai 149.706 della scorsa edizione ai 216.903 della Lotteria Italia 2024-2025, per un +44,9%

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata