E' accaduto a Moncalieri. L'uomo ricoverato d'urgenza all'Ospedale Molinette in prognosi riservata. Ad aprire il fuoco l'ex campionessa di Sci Vera Schenone

A Moncalieri, in provincia di Torino, una donna di 84 anni ha sparato a un vicino di casa dopo una lite: l’uomo, 53 anni, è stato raggiunto da tre colpi sparati da una revolver regolarmente detenuta dal marito della donna ed è ricoverato in gravissime condizioni. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe entrata negli spazi di pertinenza del vicino sparando contro di lui tre colpi all’addome e al torace. Alla base della lite problemi di vicinato.

Il 53enne ricoverato alle Molinette in prognosi riservata

È terminato dopo circa 3 ore l’intervento al quale è stato sottoposto il 53enne di Moncalieri. Al momento, secondo quanto apprende LaPresse, l’uomo è ricoverato in terapia intensiva, è intubato e la prognosi resta riservata.

L’84enne è un’ex campionessa di sci

Vera Schenone è stata campionessa italiana di sci e ha partecipato alle Olimpiadi di Cortina d’Ampezzo nel 1956, nelle gare di discesa libera, slalom e slalom gigante. I carabinieri stanno ascoltando anche la compagna dell’uomo ferito come testimone di quanto accaduto. Schenone, ai campionati italiani ha vinto sei titoli totali, due nella discesa libera nel 1956 e 1957, tre nello slalom nel 1956, 1957 e 1960 e uno nello slalom gigante nel 1956.

84enne arrestata per tentato omicidio

Vera Schenone è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio aggravato. La donna, ex campionessa italiana di sci, è stata arrestata dai Carabinieri di Moncalieri con il supporto di personale del Nucleo Investigativo – Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Torino. La donna è stata accompagnata presso il reparto di psichiatria delle Molinette, in attesa di accertamenti sanitari e successiva collocazione agli arresti domiciliari così come disposto dall’autorità giudiziaria. Sul posto, anche il pm di turno, dottor Toso. Schenone è accusata anche di porto di armi o oggetti atti ad offendere. Nella circostanza è stato denunciato anche il marito del 1935 per omessa custodia delle armi.

