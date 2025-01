L'aggressione è avvenuta nella zona del parco del Valentino

Brutta avventura nella notte di Capodanno per Andrea Bianchi, influencer e content creator milanese della piattaforma Onlyfans, rapinato e picchiato da un gruppo di aggressori all’uscita da una discoteca di Torino. Il giovane aveva festeggiato l’arrivo del nuovo anno con l’amico e collega Giulio Leone. È lo stesso Bianchi a raccontare l’accaduto sui suoi canali social: “Erano circa le 3 del mattino. Stavo andando a prendere un taxi, a 600 metri dalla discoteca. Siamo stati avvicinati da un gruppo di quattro ragazzi stranieri che ci hanno chiesto se volevamo del fumo. Abbiamo risposto di no e proseguito, ma poco dopo ho sentito che qualcuno ci seguiva. Quando mi sono girato, sono stato colpito in faccia da un pugno“. Il giovane ha mostrato nel video, pubblicato poche ore dopo, gli evidenti segni dell’aggressione sul volto e sulle gambe e i vestiti macchiati di sangue.

L’aggressione è avvenuta nella zona del parco del Valentino, dove, nonostante la presenza di alcuni clienti di una gastronomia araba poco distante, nessuno è intervenuto alle richieste di aiuto dei due giovani. “Mi hanno spaccato il labbro, due denti, e rubato i telefoni. Con un calcio mi hanno fatto cadere e, anche a terra, hanno continuato a colpirmi con calci e pugni”.Il gruppo ha poi aggredito anche il secondo ragazzo, che fortunatamente non ha riportato ferite gravi, prima di dileguarsi tra le vie del centro di Torino.”Non sto facendo questo video per avere visibilità,” ha aggiunto Bianchi, “ma per invitare tutti a fare attenzione. Voglio anche ringraziare i carabinieri e il personale dell’ambulanza, intervenuti prontamente grazie all’aiuto di due persone che si sono fermate a soccorrerci”, ha concluso il modello.

