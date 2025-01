Picchiati nella notte di Capodanno a Torino: brutta avventura per Andrea Bianchi, influencer e content creator milanese della piattaforma Onlyfans, rapinato e picchiato da un gruppo di aggressori all’uscita da una discoteca di Torino. Il giovane aveva festeggiato l’arrivo del nuovo anno con l’amico e collega Giulio Leone.

“Erano circa le 3 del mattino. Stavo andando a prendere un taxi, a 600 metri dalla discoteca. Siamo stati avvicinati da un gruppo di quattro ragazzi stranieri che ci hanno chiesto se volevamo del fumo. Abbiamo risposto di no e proseguito, ma poco dopo ho sentito che qualcuno ci seguiva. Quando mi sono girato, sono stato colpito in faccia da un pugno” spiega in un video social. “Mi hanno spaccato il labbro, due denti, e rubato i telefoni. Con un calcio mi hanno fatto cadere e, anche a terra, hanno continuato a colpirmi con calci e pugni”.

