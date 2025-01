Il passaggio di testimone su Ponte Cavour dal predecessore Maurizio Palmulli e poi il tuffo nel Tevere. Marco Fois è il nuovo Mister Ok e sarà lui d’ora in avanti a portare avanti la tradizione del tuffo nelle acque capitoline a mezzogiorno di ogni primo dell’anno. Nato nel 1963, gestisce un chiosco di panini ed è un tuffatore esperto nella categoria Master. Il “nuovo corso” si apre con un salto mortale carpiato. C’è chi lo guarda dal Lungotevere, chi dalla banchina e chi direttamente dalle canoe ormeggiate nelle acque del fiume.

Dopo il ritiro per problemi alla schiena di Palmulli, che si è tuffato ogni Capodanno dal 1989, Fois riceve una responsabilità che come racconta lui stesso: “ci ha lasciato un grande come Maurizio. Una responsabilità che noi cerchiamo di portare avanti con entusiasmo e con amore”. Come da tradizione l’augurio ai romani prima di tuffarsi nelle bionde acque: “Un augurio di buon anno a tutti i romani e speriamo che questa tradizione rimanga per sempre. Forse è l’ultima cosa bella che è rimasta. Stiamo andando verso la cancellazione delle nostre tradizioni e noi cerchiamo di tenere duro fino all’ultimo”.

