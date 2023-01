La tradizione portata avanti dal 70enne prosegue da 35 anni

Puntuale allo scoccare delle 12, come ogni primo dell’anno, Mister Ok, al secolo Maurizio Palmulli, 70enne di Castel Fusaro, si è buttato da ponte Marconi a Roma nelle acque del Tevere per salutare l’anno nuovo. Costume nero, scarpe da tennis e l’inconfondibile chioma canuta, Palmulli ha ripetuto davanti ad alcune migliaia di person la tradizione che porta avanti da ben 35 anni. “È un’emozione come la prima volta”, ha detto Mister Ok. A chi ha chiesto se pensa in futuro di passare il testimone ha risposto: “Ve lo dico dopo il tuffo. A 70 anni mi diverto a fare queste mattate ma ho 5 figli e sei nipoti e magari uno di loro un giorno prenderà il mio posto”.

