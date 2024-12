Una foto che ritrae i due amici

Sembra che uno dei due abbia sparato per errore all'altro e a quel punto si sia suicidato

Sarà effettuata oggi l’autopsia sui corpi di Giacomo Desogus, 28 anni, e Matthias Steri, 27, morti domenica scorsa nelle campagne di Quartu Sant’Elena, nel cagliaritano, per un presunto incidente di caccia.

I due ragazzi, amici inseparabili, erano usciti insieme, come insieme erano sempre, per una battuta di caccia. A un certo punto, dal fucile che imbracciava uno dei due è partito per errore il colpo che ha centrato alla nuca l’altro, uccidendolo sul colpo. Preso dalla disperazione e dal rimorso, il primo avrebbe rivolto il fucile contro di sé e si sarebbe tolto la vita.

Il fucile con cui è stato compiuto l’omicidio-suicidio, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, era di proprietà di Desogus, che era l’unico ad avere il porto d’armi. L’autopsia, disposta dalla procura, chiarirà la dinamica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata