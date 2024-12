La tragedia nel bosco di Mela Murgia: ipotesi di omicidio accidentale e poi suicidio

I corpi di due giovani cacciatori, un 28enne e un 27enne residenti a Quartu Sant’Elena (Cagliari), dispersi da ieri nella località boschiva di Mela Murgia, sono stati trovati senza vita in località Santu Lianu dai carabinieri della stazione di Burcei. L’allarme è stato lanciato dai familiari preoccupati per il mancato ritorno dei due, che si erano allontanati a piedi per una battuta di caccia. La localizzazione dei loro telefoni cellulari, entrambi attivi ma senza risposta, ha permesso di individuare l’area di ricerca in una zona boschiva.

Ipotesi di omicidio accidentale e poi suicidio

Dai primi accertamenti la causa del decesso sembrerebbe riconducibile a un tragico incidente di caccia. In base a una prima ricostruzione, l’uno avrebbe sparato accidentalmente alla nuca del secondo e, successivamente, si sarebbe tolto la vita utilizzando il fucile da caccia di proprietà dell’amico, unico titolare di porto d’armi.

I rilievi tecnici verranno effettuati alle prime luci dell’alba dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri, che procederà con ulteriori accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’evento.

