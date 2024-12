I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno sequestrato oltre 2,5 Kg di cocaina a Gela. I militari hanno individuato un quarantaquattrenne gelese, trovato in possesso di due panetti di cocaina per oltre 2 kg. Le Fiamme Gialle, dopo l’ispezione dell’autovettura in cui è stata trovata la droga, hanno esteso il controllo a un complice, che metteva a disposizione il proprio appartamento per il taglio e confezionamento della droga destinata allo spaccio, sequestrando un Revolver calibro 38 Smith & Wesson, crack e cocaina per ulteriori 300 grammi. In un’altra abitazione, un uomo già sottoposto agli arresti domiciliari è stato trovato in possesso di ulteriori dosi di cocaina e hashish per circa 20 grammi. Sequestrati anche 40mila euro in contanti. Per i tre è scattato l’arresto in flagranza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata