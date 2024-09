Foto di archivio

L'uomo si è costituito nella caserma dei carabinieri

Filippo Tinnirello, 43 anni, ieri sera ha ucciso la madre Francesca Ferrigno, 64 anni, con due coltellate al culmine di una lite nella loro casa in via Vitali, nel quartiere Cantina Sociale, a Gela, in provincia di Caltanissetta. L’uomo subito dopo l’omicidio è andato a costituirsi in caserma dai carabinieri. Nella notte è stato arrestato e portato in carcere. Agli inquirenti ha detto di aver colpito a morte la madre che non voleva dargli soldi per comprare la droga e di essere seguito dal Sert per i suoi problemi di tossicodipendenza.

