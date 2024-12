“Era nella classificazione di stabilimento a rischio incidenti rilevanti. E’ stato predisposto da 20 anni un piano di emergenza per questa tipologia di rischi, che è stato il piano che abbiamo seguito nelle prime ore. Le cause sono tutte da accertare, ci interrogheremo e interrogheremo le altre autorità per capire quale è il futuro di questa situazione”. Lo ha detto il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani dopo l’esplosione lunedì di un impianto di stoccaggio Eni nel comune in provincia di Firenze, che ha provocato la morte di 4 persone e il ferimento di altre 14.

