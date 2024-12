“Questo è il mio ultimo viaggio all’estero come First lady. Ho lasciato il meglio alla fine“. Lo ha dichiarato la moglie del presidente Usa, Jill Biden, nel discorso tenuto nella base Nas Sigonella, vicino Catania, dove ha incontrato militari e famiglie di militari. Complimentandosi per il 65esimo anniversario di Sigonella, che ricorre quest’anno, Jill Biden ha inoltre fatto un riferimento scherzoso al traffico: “Ogni giorno vi destreggiate con successo nel traffico siciliano, io sto per averne un assaggio”, ha detto ai familiari dei militari, battuta accolta da risate.

Nel suo discorso, Jill Biden ha ringraziato, oltre che il capitano Aaron Shoemaker al comando della base di Sigonella, anche l’ambasciatore Usa in Italia Jack Markell. “Joe non avrebbe potuto chiedere un partner migliore dal Delaware per la Casa Bianca in Italia. È meraviglioso poter trascorrere questo giorno speciale con te e Carla”, ha detto, ringraziando anche il lavoro del console generale Roberts-Pounds e i funzionari italiani. E ogni giorno vi destreggiate con successo nel traffico siciliano”, ha aggiunto allora. “Ma so che questa vita non è sempre facile: dispiegamenti che sembrano troppo lunghi e telefonate che finiscono troppo presto, trasferimenti dopo pochi anni, lasciando carriere, scuole e comunità. Ecco perché l’amministrazione di Joe si sta assicurando che si faccia tutto il possibile per sostenere le famiglie dei militari”, ha detto.

