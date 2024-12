Tanti sono affacciati dai balconi, con bandiere a stelle e strisce e cartelli di benvenuto

La first lady Usa, Jill Biden, è in Sicilia. Nella base di Sigonella, vicino a Catania, dove è arrivata alle 8.15 circa, ha incontrato militari e loro familiari. Poi ha lasciato la base diretta verso Gesso, frazione del Comune di Messina che diede i natali ai suoi bisnonni, dove è stata accolta da rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il sindaco di Messina Federico Basile.

Sindaco Messina su visita Jill Biden: “Oggi giorno importante”

“È un giorno importante per Gesso, cuore pulsante di questa giornata, e per Messina”. Così il sindaco della città siciliana, Federico Basile, a Gesso in attesa dell’arrivo della first lady Usa Jill Biden. “Credo che la nostra provincia, la nostra città e le nostre comunità meritino di essere ricordate per quello che hanno dato al mondo e che possono continuare a dare”, ha aggiunto il sindaco di Messina, parlando di “una giornata importante in cui si riscopre un po’ di passato guardando sempre al futuro”.

In piazza S. Antonio Abate è stato allestito un palco. Diversi dei presenti che affollano la piazza sventolano bandierine degli Stati Uniti. Tanti sono affacciati dai balconi, con bandiere a stelle e strisce e cartelli di benvenuto.

