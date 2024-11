Manifestazione nazionale pro-Palestina a Roma: in tanti hanno risposto all’appello della comunità palestinese e libanese in Italia per una nuova mobilitazione contro il conflitto israelo-palestinese. Tra i partecipanti si sono sentiti cori contro il governo israeliano e italiano e si sono viste bandiere libanesi e anche di Hezbollah. Il corteo è partito intorno alle 15, snodandosi per circa quattro chilometri nel centro di Roma. Superate le divisioni interne, tutto si svolge in tranquillità. Imponente lo schieramento di forze dell’ordine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata