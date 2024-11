Foto dall'archivio

Indagano i carabinieri della compagnia di Ronciglione, coordinati dalla procura della Repubblica di Viterbo, che hanno fermato il presunto autore

Un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate nel comune di Caprarola, in provincia di Viterbo. L’omicidio, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, è avvenuto nei pressi di via Giuseppe Mazzini in strada.

La vittima, R.C., netturbino di professione, secondo quanto si apprende sarebbe un vicino di casa dell’assassino. Indagano i carabinieri della compagnia di Ronciglione, coordinati dalla procura della Repubblica di Viterbo, che hanno fermato il presunto autore.

