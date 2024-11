La Polizia di Stato festeggia i 70 anni del gruppo sportivo delle Fiamme Oro e, prima di dare inizio alle celebrazioni, è stato rispettato un minuto di silenzio per l’agente Amar Kudin, morto in servizio a Roma. L’ex atleta della squadra di rugby è deceduto ieri in un grave incidente stradale che ha coivolto due auto della polizia.

