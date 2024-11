Foto dall'archivio

Il tragico incidente stradale è avvenuto nella Capitale. Mattarella: "Profondamente rattristato, cordoglio e vicinanza"

Scontro da due volanti della polizia a Roma: nello schianto è morto un agente. Il tragico incidente stradale è avvenuto nella Capitale.

Il poliziotto rimasto vittima dello schianto avvenuto in servizio a bordo di una volante, tra via dell’Acquedotto del Peschiera e via dei Monfortani, aveva 32 anni: si chiamava Amar Kudin. Le pattuglie stavano andando a sirene spiegate su un intervento per una rissa. Sul posto i carabinieri.

L’incidente tra le due volanti della Polizia di Stato è avvenuto intorno alle ore 5. Una delle due auto si è ribaltata. Tre i feriti: i due conducenti delle volanti, una donna trasportata all’ospedale San Camillo e un uomo all’ospedale Santo Spirito, e un passeggero al San Filippo Neri. Sono in corso i rilievi da parte degli agenti del XIV Gruppo Montemario della Polizia locale di Roma, con intervento di ulteriori pattuglie per la gestione della viabilità.

Chiuso viale dei Monfortani, tra via dell’Acquedotto del Peschiera e via Trionfale, direzione Torrevecchia. Chiusa anche via dell’Acquedotto del Peschiera, tra viale dei Monfortani e via della Pineta sacchetti, direzione centro. Sono in corso indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Mattarella scrive a Pisani: “Cordoglio e vicinanza per morte agente”

“Ho appreso la notizia del decesso dell’Agente Scelto della Polizia di Stato Amar Kudin, avvenuto a Roma nelle prime ore di oggi, in occasione di un incidente stradale che ha coinvolto due vetture della Polizia di Stato. Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio. Agli agenti feriti rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione”, ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani.

Meloni: “Profondo cordoglio per agente scomparso”

“Esprimo il mio profondo cordoglio ai familiari dell’agente di Polizia Amar Kudin, 32 anni, deceduto a seguito di un drammatico incidente avvenuto a Roma mentre, con una collega, stava portando in ufficio un uomo fermato con arnesi da scasso. Il mio augurio di pronta guarigione va ai colleghi rimasti feriti, unitamente all’abbraccio che desidero inviare alla Polizia di Stato per questo tragico avvenimento”, scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La Russa: “Sincere condoglianze a famiglia vittima”

“Ho appreso la notizia del tragico incidente avvenuto a Roma, nel quartiere Monte Mario, e nel corso del quale ha perso la vita un poliziotto di 32 anni e altri due agenti sono rimasti feriti. Alla famiglia della vittima giungano le mie sincere condoglianze e ai feriti l’augurio di pronta guarigione”, ha scritto il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Fontana: “Cordoglio per la tragica scomparsa”

“Esprimo il mio cordoglio per la tragica scomparsa del giovane agente della Polizia di Stato, Amar Kudin, coinvolto nell’incidente di questa mattina a Roma. Mi stringo con sincera vicinanza ai familiari. Ai colleghi feriti auguro una pronta guarigione. Rivolgo il mio pensiero alla Polizia di Stato, a cui va la nostra gratitudine per il quotidiano impegno a servizio della collettività, e al gruppo sportivo delle Fiamme Oro”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Piantedosi: “Sincero dolore per l’agente morto”

“Provo un forte, sincero dolore per la morte, questa mattina, dell’agente di polizia rimasto coinvolto nel gravissimo incidente a Roma. Esprimo le mie condoglianze alla sua famiglia ed auguro pronta guarigione agli altri operatori della Polizia di Stato rimasti feriti”. Lo dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

La nota del Siulp

“Stamattina poco prima delle 5, per una assurda casualità, tragico incidente con due volanti di Polizia coinvolte in Via Monfortani. Un impatto terribile al seguito del quale un poliziotto è morto e altri sono rimasti feriti, ricoverati in ospedale”. Così in una nota il Siulp, in merito all’agente di 32 anni morto a Roma. “Esprimiamo profondo cordoglio per la grave perdita del giovane collega e siamo vicini ai suoi familiari. Si rimane pietrificati di fronti a tali tragedie. Ci sono altri colleghi feriti, ai quali esprimiamo l’augurio di una pronta guarigione, e vicinanza a tutti i colleghi delle Volanti per il doloroso lutto e per l’impegno che quotidianamente profondono per il bene della collettività”, dichiara Felice Romano, Segretario Generale del Siulp, il sindacato maggioritario del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico.

Salvini: “Una preghiera per Kudin”

“Che tragedia. Una preghiera per l’agente Kudin. Originario di Treviso, era arrivato giovanissimo dalla Croazia e faceva parte delle Fiamme Oro Rugby. La scorsa estate era passato ai servizi operativi. Il nostro abbraccio va alla sua famiglia e all’intero corpo della Polizia di Stato, con un augurio di pronta guarigione ai colleghi rimasti feriti nell’incidente”. Lo scrive su X il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando l’incidente fra volanti della polizia avvenuto la notte scorsa a Roma.

Chi era la vittima

Si chiamava Amar Kudin il poliziotto di 32 anni morto questa mattina nell’incidente tra due auto della Polizia a Roma. Trevigiano, Kudin prestava servizio al Commissariato Primavalle. Aveva trascorsi da rugbista nelle Fiamme Oro e, in precedenza, al Benetton Rugby di Treviso.

L’incidente tra le due volanti della Polizia di Stato è avvenuto intorno intorno alle 5 in via dell’Acquedotto del Peschiera, all’incrocio con viale dei Monfortani. Una delle due auto si è ribaltata. Oltre al decesso di Kudin, il bilancio dell’incidente conta tre persone ferite: i due conducenti delle volanti, una donna trasportata all’ospedale San Camillo e un uomo all’ospedale Santo Spirito, e un passeggero trasportato al San Filippo Neri.

