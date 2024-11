Stefano Cirillo è stato freddato con più colpi di arma da fuoco, anche alla testa

A San Pietro di Caridà, in provincia di Reggio Calabria, un ragazzo di 21 anni, Stefano Cirillo, è stato ucciso giovedì sera con più colpi di arma da fuoco, anche alla testa. Secondo le forze dell’ordine si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato. Stando a quanto si apprende la vittima, già nota alle forze dell’ordine per piccoli precedenti, è stata freddata appena scesa dall’auto nei pressi della sua abitazione. In corso le indagini dei carabinieri. Una delle ipotesi al vaglio è quella della faida per il taglio dei boschi: lo scorso aprile nella stessa zona era stato ucciso un altro 24enne, Domenico Oppedisano, mentre lavorava in campagna.

