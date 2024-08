Il fondatore dell'associazione, Mario Furlan: "I nuovi poveri hanno un reddito ma non possono permettersi una casa"

“Noi aiutiamo i senzatetto, e per chi sta sulla strada Ferragosto è un momento particolarmente triste perché gli altri sono via, al mare, in montagna, a divertirsi mentre i senzatetto, i poveri, gli emarginati rimangono soli in città. Quindi proprio in questo periodo noi intensifichiamo i nostri sforzi qui nel centro d’accoglienza per portare un po’ d’atmosfera positiva e allegra, e anche sulla strada parliamo con i senzatetto, quelli che sono rimasti in città, e gli portiamo qualche regalino, qualche cosa di particolare, proprio per cercare di portare un minimo di atmosfera di festa anche a loro”. Mario Furlan, fondatore dell’organizzazione di volontariato di Milano City Angels, racconta il Ferragosto di chi vive sulla strada mentre la città si svuota. Lo fa nel cortile del centro di accoglienza dell’associazione in zona Niguarda, intitolato allo stilista Elio Fiorucci, creatore dello stemma con l’aquila che protegge la città che i volontari di City Angels portano sulle divise rosse. “C’è chi ha perso il lavoro, c’è chi è finito sulla strada in seguito a una separazione, un divorzio, ha litigato con la famiglia, giovani che sono stati sbattuti fuori di casa, che sono andati fuori di casa in seguito all’assunzione di droghe, di alcool, o per malattie mentali”, prosegue Furlan. Ma le nuove povertà comprendono anche chi ha un reddito ma non può ugualmente permettersi una casa: “Sì, questo è un fenomeno drammatico ed è un fenomeno in aumento. Un esempio sono i rider, i fattorini, che poveretti si fanno un mazzo tanto per guadagnare quattro soldi, alcune centinaia di euro al mese, ma ovviamente a Milano non bastano per affittare una casa. E poi ci sono persone anche italiane che prendono magari mille euro al mese in regola ma a Milano con mille euro devi pagare l’affitto anche di una stanza e poi devi mangiare, trasporti eccetera, non riesci a campare. Quindi pensate, a Milano c’è gente che guadagna mille euro al mese ed è sulla strada”, spiega Furlan.

