Dall’inizio dell’anno sono stati sequestrati all‘aeroporto internazionale di Pescara 25 chilogrammi di ‘bionde’. In tutto sono stati sorpresi 47 passeggeri che trasportavano un quantitativo di sigarette superiore al limite consentito dalla legge e che hanno tentato invano d’introdurre, sul territorio nazionale, i tabacchi lavorati esteri (Tle) cercando di sfuggire ai controlli svolti sistematicamente dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Pescara. In tutto sono stati sequestrati 1.250 pacchetti di sigarette nascosti nei bagagli personali. I controlli delle Fiamme Gialle e dei funzionari dell’Agenzia delle dogane si sono concentrati sui viaggiatori in arrivo con voli in transito o provenienti dall’Albania. Non di rado i trasgressori provenienti da rotte balcaniche, per eludere i controlli alla frontiera, cercano di diversificare l’utilizzo dei vari aeroporti utili per entrare in Europa, puntando a scali di Paesi in cui ritengono che i controlli doganali siano meno incisivi ovvero ritenuti di minore importanza e, pertanto, meno stringenti.

