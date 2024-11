Sabato 9 novembre, a Bologna, si è tenuto un corteo di militanti di CasaPound negli stessi momenti in cui sfilava la manifestazione antifascista. Il gruppo di estrema destra ha marciato per le strade del capoluogo emiliano, con le forze dell’ordine che hanno evitato che i due cortei entrassero in contatto tra loro. Alcuni manifestanti col volto coperto si sono allontanati dal corteo antagonista e ci sono stati scontri con gli agenti di polizia, schierati in assetto antisommossa, con lancio di fumogeni e petardi. Nel video le immagini degli scontri riprese dal corteo dei militanti di CasaPound.

A due giorni dalla manifestazione delle organizzazioni di estrema destra non si placa la polemica, in particolare sulla decisione di autorizzare il corteo dei ‘Patrioti’.

