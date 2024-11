I collettivi cercavano di raggiungere il corteo di Casapound e della Rete dei patrioti nel cuore della città emiliana

A Bologna, il gruppo di manifestanti dell’area antagonista, radunato in piazza del Nettuno, ha iniziato alle 14.30 un corteo verso via Rizzoli, non concordato in precedenza, per poi proseguire in strada Maggiore, piazza Aldrovandi, piazza Verdi e via Irnerio. Il gruppo di manifestanti, che conta circa mille persone, giunto all’altezza del Parco della Montagnola, secondo quanto riportato dalla questura di Bologna, sarebbe improvvisamente entrato all’interno dell’area, con lo scopo di aggirare i blocchi della polizia. Arrivati nei pressi della scalinata del Pincio, il corteo avrebbe forzato il blocco andando a contatto con una squadra del reparto mobile, composta da 10 uomini, che sarebbero stati aggrediti e costretti ad andare via.

Stando a quanto ricostruito, parte dei manifestanti avrebbe lanciato alcuni fumogeni dall’alto della scalinata, verso via Indipendenza e dopo circa 10 minuti sarebbero rientrati nel Parco. Il gruppo di manifestanti dell’area anarchica, circa 200 persone, da piazza dell’Unità avrebbe iniziato, contemporaneamente, un altro corteo, anche in questo caso non concordato in precedenza, arrivando sul ponte Matteotti, dove avrebbero trovato il blocco creato dai reparti inquadrati della polizia, la cui posizione, secondo la questura, sarebbe stata “necessaria per impedire un eventuale contatto con manifestanti della Rete dei Patrioti, radunati in piazza XX Settembre”; in quest’ultimo frangente, non ci sarebbero stati scontri e i manifestanti sarebbero tornati indietro. Sempre secondo una nota diffusa dalla questura di Bologna, i partecipanti a corteo della Rete dei Patrioti avrebbe seguito il percorso preavvisato “senza creare al momento criticità“.

