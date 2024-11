Potrebbe essere un guasto elettrico a una cabina o a un contatore posto sotto un negozio l’origine dell’incendio divampato in Corso Vittorio Emanuele, a Milano. Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, dei vigili del fuoco, l’incendio non starebbe interessando né la metropolitana né un parcheggio. Anche il negozio che si trova sotto i portici all’angolo con via Beccaria non sarebbe stato raggiunto dalle fiamme. Il rogo ha comunque generato una densa colonna di fumo nero che, come si vede dalle prime foto e dai video circolati sul web, uscendo da una griglia sotterranea ha avvolto le guglie del vicino Duomo. Nessuna persona risulta al momento coinvolta.

