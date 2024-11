È stato trovato riverso a terra nel cortile condominiale da alcuni vicini, in un biglietto si lamentava per i risultati a scuola

Un tredicenne residente a Pinerolo, in provincia di Torino, si è gettato dal quarto piano del palazzo dove abita, probabilmente a causa dei brutti voti presi a scuola. Il ragazzino è ora ricoverato in gravi condizioni al Regina Margherita. A trovarlo, ieri sera alle 18, alcuni vicini di casa che lo hanno notato riverso a terra nel cortile del condominio, allertando le forze dell’ordine e i soccorsi. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per tutte le indagini del caso: in un biglietto il ragazzino si lamentava per i brutti voti presi a scuola.

