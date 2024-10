Il piccolo, di 10 anni, è ricoverato all'ospedale Regina Margherita

È stabile nella sua gravità il bambino di 10 anni, che è stato travolto da una porta del campo di calcetto a Giaveno, in provincia di Torino. Il piccolo ha riportato un trauma cranico grave, le sue condizioni sono gravi ed è in prognosi riservata.

Il bambino era in un centro sportivo, l’A.s.d Tennis, in via Carducci, per seguire un corso di tennis quando si è aggrappato alla porta di calcetto, di quelle mobili, non ancorate in maniera fissa, che ha ceduto. Il bambino è tuttora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale regina Margherita di Torino.

