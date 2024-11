Foto dall'archivio

Una festività che non si osserva più come giorno festivo a casa dal lavoro e da scuola, ma che vede celebrazioni in tutta Italia

Il 4 novembre è il Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate. Una festività per la quale non si sta a casa da scuola e dal lavoro ma che viene comunque celebrata in tutta Italia, con una cerimonia istituzionale generalmente a Roma, all’Altare della Patria.

A febbraio l’Aula della Camera ha dato il via libera alla proposta di legge per riconoscere il 4 novembre come la Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate. Il provvedimento, già approvato dal Senato, diventa quindi legge. I voti favorevoli sono stati 206, 46 gli astenuti e nessun voto contrario.

