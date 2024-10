Sono state tratte in arresto 37 persone, tra cui 5 minorenni, per reati contro la persona e il patrimonio e in materia di stupefacenti, 51 denunciate in stato di libertà, di cui 17 minorenni, per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Sono i risultati dell’operazione contro la Criminalità giovanile eseguita oggi da oltre 800 agenti in 30 diverse città italiane. Sono stati individuati 700 profili social inneggianti all’uso della violenza fisica, anche contro appartenenti alle Forze di Polizia, nonché di armi da fuoco e da taglio; circa 200 dei menzionati profili sono stati segnalati alle competenti Autorità giudiziarie per l’eventuale oscuramento.

La Polizia di Stato, con l’impegno di 800 operatori coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione di polizia giudiziaria in 30 provincie finalizzata al contrasto della Criminalità giovanile e dei correlati fenomeni di devianza e disagio che hanno fatto registrare, negli ultimi mesi, gravi episodi delittuosi ad opera di singoli o di esigui gruppi.

