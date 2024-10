Eseguiti sequestri e arresti per spaccio di droga

Una maxi operazione anticrimine della Polizia di Stato è in corso nel quartiere popolare di Tor bella Monca al Casilino, a Roma. Nel blitz sono impiegati decine di agenti, di finanzieri ed un elicottero con le unità cinofile. Nel corso dell’operazione sono stati effettuati, dagli investigatori del distretto di polizia del Casilino, sequestri e arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Alcuni alloggi popolari, occupati abusivamente, sono stati controllati e perquisiti per cercare droga. L’attenzione della polizia si è concentrata in particolare su viale dell’Archeologia, la piazza di spaccio del quartiere considerata la più grande d’Italia, che genera guadagni milionari per il clan dei narcotrafficanti che controllano il quartiere e che hanno ‘appaltato’ la cessione delle dosi, alla criminalità nord africana. Diversi pusher,cittadini tunisini, marocchini ed egiziani sono stati fermati dagli agenti. Un elicottero della polizia controlla dall’alto le operazioni e segnala movimenti sospetti al personale che sta operando nei labirinti dei palazzotti popolari delle ‘Torri’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata