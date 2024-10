Dolore e commozione per l’ultimo saluto a Lorenzo Cubello, 37 anni, operaio morto nell’esplosione alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale (Bologna) del 23 ottobre. Ad Anzola dell’Emilia, dove risiede la famiglia, i funerali in una chiesa gremita. Sull’esplosione è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo e lesioni colpose. Altri 11 operai infatti sono rimasti feriti, uno in modo molto grave.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata