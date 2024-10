Blitz dei carabinieri. Pretesi 3mila euro per garantire il proseguimento dell'attività sportiva

I carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di cinque persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di estorsione e usura aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan camorristico Gionta, operante nel comune di Torre Annunziata e zone limitrofe.

In particolare, gli indagati: avrebbero costretto la dirigenza della squadra Savoia Calcio a consegnare una somma di denaro di circa tremila euro per consentire loro di proseguire nell’attività sportiva. Inoltre avrebbero concesso prestiti usurari a un imprenditore nel settore ittico, che sarebbe poi stato pesantemente minacciato per costringerlo alla restituzione del denaro. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

