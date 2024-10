L'ex fidanzato della 22enne uccisa con 75 coltellate in tribunale a Venezia

Felpa nera con il cappuccio e una cartelletta in mano. Così Filippo Turetta si è presentato per la prima volta in Aula alla Corte d’Assise di Venezia dove è in corso il processo per l’omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin. “Volevo togliere la vita a lei e poi a me”, ha detto il ragazzo, reo confesso, nell’interrogatorio.

