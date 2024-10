Filippo Turetta comparirà oggi per l'interrogatorio davanti alla Corte d'Assise di Venezia

Filippo Turetta, reo confesso della morte della ex fidanzata Giulia Cecchettin, uccisa con 75 coltellate, nel novembre 2023, in un parcheggio a Fossò, è arrivato in aula per l’interrogatorio davanti alla Corte d’Assise di Venezia. “Oggi e lunedì non sarò presente in aula, non per disinteresse; ma per prendermi cura di me stessa”, ha scritto in una storia su Instagram Elena Cecchettin, sorella di Giulia. Presente invece Gino, il padre della giovane vittima.

Elena Cecchettin: “Sono più di 11 mesi che ho gli incubi”

“Sono più di 11 mesi che continuo ad avere incubi, 11 mesi che il mio sonno è inesistente o irrequieto – prosegue Elena Cecchettin – La mia salute mentale e soprattutto quella fisica ne hanno risentito. Ho perso il conto delle visite mediche che ho dovuto fare nell’ultimo anno”. “Seguirò a distanza, anche tramite i miei legali, tuttavia non parteciperò. Sarebbe per me una fonte di stress enorme e dovrei rivivere nuovamente tutto quello che ho provato a novembre dell’anno scorso. Semplicemente non ne sono in grado“, conclude la ragazza.

Gino Cecchettin arrivato in aula

Gino Cecchettin, papà di Giulia, è arrivato in aula nel tribunale di Venezia .Al suo arrivo, l’uomo non ha rilasciato dichiarazioni. Sul bavero della giacca la spilla con l’immagine della figlia. Gino Cecchettin vedrà oggi Turetta per la prima volta dall’omicidio della figlia.

Turetta giunto in aula

Dopo l’ingresso della Corte d’Assise di Venezia, presieduta da Stefano Manduzio, in aula è arrivato anche Filippo Turetta. A breve è atteso l’inizio dell’udienza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata