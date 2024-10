Lorenzo Cubello e Fabio Tosi avevano 37 e 34 anni

Si chiamavano Lorenzo Cubello e Fabio Tosi le vittime dell’esplosione avvenuta nel pomeriggio di ieri nello stabilimento Toyota Material Handling di Borgo Panigale, in provincia di Bologna. I due, rispettivamente di 37 e 34 anni, sono stati travolti dal cedimento di un capannone, causato dall’esplosione. Cubello, secondo quanto confermato a LaPresse, sarebbe diventato padre tra due mesi. Altre 11 persone sono rimaste ferite nell’incidente.

La Toyota Material Handing è una multinazionale che si occupa di movimento merci e produzione di carrelli elevatori, con sede in via Persicetana Vecchia a Borgo Panigale. Per la giornata di domani, venerdì 25 ottobre, è stato proclamato uno sciopero di 24 ore per tutti i lavoratori dei settori pubblici e privati dell’area metropolitana della città di Bologna.

