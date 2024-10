Lo scoppio è avvenuto alle 17.53 ed è stato sentito dagli abitanti della zona che poi hanno dato l'allarme.

Sono saliti a due i morti a seguito dell’esplosione che ha coinvolto il capannone della Toyota Material Handling, situato in via Persicetana Vecchia, nella zona di Borgo Panigale a Bologna. L’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, presenti sul posto dalle 17:20 per far fronte al crollo della struttura.

La seconda vittima, trasportata in ospedale in condizioni critiche, è deceduta poco dopo il ricovero. Il bilancio attuale è di due morti e due feriti. Le autorità stanno ancora lavorando per chiarire le cause dell’esplosione.

