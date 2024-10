L'animale era rimasto bloccato nel fango

Calì, una cavalla di 30 anni, rimasta bloccata nel fango mentre scendeva verso la stalla, è stata soccorsa dai vigili del fuoco volontari di Borgone, in Valsusa, e dal Nucleo SAF di Torino. Per portare in salvo l’animale, è stato utilizzato uno speciale argano per funi d’acciaio chiamato tirfort. Successivamente i soccorritori hanno costruito un camminamento in legno e terra per permettere a Calì di non affondare più gli zoccoli nella melma e raggiungere la stalla.

(Foto vigili del fuoco di Torino)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata