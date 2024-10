In provincia di Reggio Emilia sono tenuti sotto controllo il Torrente Tresinaro e i fiumi Secchia ed Enza

Italia nella morsa del maltempo. Situazione critica in Emilia Romagna dove sono caduti 80 millimetri di pioggia in 4 ore. In provincia di Reggio Emilia sono tenuti sotto controllo il Torrente Tresinaro e i fiumi Secchia ed Enza e i carabinieri collaborano con Protezione civile ed enti competenti per le operazioni soccorso. In mattinata il torrente Crostolo, affluente del Po, è tracimato nel comune di Cadelbosco di Sopra dove il sindaco ha firmato un’ordinanza di evacuazione per i cittadini di diverse zone sottolineando il “pericolo imminente”.

