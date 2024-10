515 gli interventi di soccorso in Emilia Romagna: di questi 190 nella sola provincia di Bologna

Dalla mezzanotte di ieri sono stati portati a termine dal personale dei Vigili del fuoco 515 interventi di soccorso connessi al maltempo che sta colpendo l’Emilia Romagna, di questi 190 nella sola provincia di Bologna. Al momento in regione stanno operando 510 unità del Corpo nazionale, di cui 86 giunte in rinforzo dalle regioni vicine, con 170 mezzi e 2 elicotteri. Istituiti 3 Posti di Comando Avanzati per la gestione delle numerose richieste di intervento a Val di Zena (BO), Molinella (BO) e a Reggio Emilia. Nella clip la rottura di un argine del torrente Crostolo a Reggio Emilia.

