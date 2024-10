Il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere dell'uomo, che ha precedenti

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di 41 anni, a seguito dei gravi incidenti registratisi nel corso della manifestazione nazionale, in sostegno e solidarietà del popolo palestinese, di sabato 5 ottobre in piazzale Ostiense, a Roma. Alla luce dei gravi elementi raccolti, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, che ha diversi precedenti, in quanto ritenuto responsabile del reato di “resistenza a P.U. aggravato perché commesso da più di dieci persone riunite”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata