La manifestazione, vietata dalle autorità, è stata indetta nella Capitale alla vigilia dell'anniversario degli attacchi del 7 ottobre

Sono già 1600 le persone controllate a Roma dove stanno arrivando i i manifestanti pro Palestina per il corteo, vietato da Viminale e Questura, in programma nella Capitale a quasi un anno dall’attacco del 7 ottobre. Secondo quanto si apprende, sono 19 le persone portate in Questura per valutare la loro posizione per l’eventuale foglio di via. La Capitale è blindata, l’allerta è massima e imponente è il piano per la sicurezza messo a punto. I controlli stanno venendo effettuati a cerchi concentrici e diversi pullman sono stati già fermati ieri e controllati in diverse località italiane. I manifestanti – già 7mila secondo gli organizzatori – stanno come detto intanto iniziando a radunarsi in piazza Ostiense. Cori contro Israele e anche contro la premier Giorgia Meloni. Un rappresentante della comunità palestinese in piazza: “Opera di mistificazione su corteo, oggi a festeggiare è solo l’industria delle armi italiana” IN AGGIORNAMENTO

Attivisti pro Palestina, siamo 7mila in piazza a Roma

“Siamo 7mila in piazza oggi pomeriggio per dire stop al genocidio”. Lo hanno detto gli organizzatori del corteo pro Palestina, radunato in piazza Ostiense questo pomeriggio a Roma.

Attivisti pro Palestina, delegazione Milano fermata a Rieti

“La delegazione proveniente da Milano è stata fermata a Rieti e 7 compagni sono stati raggiunti dal foglio di via. Chiediamo la loro immediata liberazione”. Lo hanno detto gli organizzatori del corteo pro Palestina radunatisi in piazza Ostiense a Roma.

7 Ottobre. manifestazioni in Europa da Londra a Parigi a Berlino

Centinaia di migliaia di dimostranti pro-palestinesi dovrebbero scendere in piazza in manifestazioni in tutta Europa oggi per chiedere un cessate il fuoco, mentre si avvicina il primo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre del 2023. Sono previste manifestazioni, oltre che a Roma, anche a Londra, Berlino e Parigi, con eventi che raggiungeranno il picco nella data dell’anniversario, il 7 ottobre. A Londra a mezzogiorno ora locale si erano già raccolte migliaia di persone a Russell Square, in mezzo a una significativa presenza della polizia. Alcuni degli organizzatori della marcia avevano affermato di voler prendere di mira aziende e istituzioni che sostenevano fossero “complici dei crimini di Israele”, tra cui Barclays Bank e il British Museum. Anche la Francia è in allerta per nuove proteste sabato: all’inizio di questa settimana il ministro dell’Interno Bruno Retailleau ha avvertito i prefetti regionali esprimendo preoccupazione per possibili tensioni e affermando che la minaccia terroristica era elevata. A Berlino invece domenica è prevista una marcia dalla Porta di Brandeburgo a Bebelplatz: i media locali hanno riferito che le forze di sicurezza hanno avvertito di un potenziale sovraccarico dovuto alla portata delle proteste; negli ultimi giorni le autorità tedesche hanno sottolineato l’aumento di incidenti antisemiti e violenti.

Palestinesi in piazza: “Oggi festeggia solo industria bellica italiana”

“Crediamo di trovarci davanti a una responsabilità storica con oltre 40mila palestinesi uccisi sotto le bombe israeliane. Crediamo sia importante essere qui per chiedere la fine dei bombardamenti su Gaza. La fine delle operazioni militari sulla Cisgiordania, la fine delle operazioni sul Libano. Per chiedere una chiara e netta presa di posizione da parte dell’Italia e da parte del governo italiano“. Così Khaled El Qaisi, ricercatore italo-palestinese, prendendo la parola durante la manifestazione pro Palestina in piazza Ostiense a Roma.

“C’è stata un’operazione di mistificazione relativa a questo corteo – ha proseguito-. Si parla di una celebrazione. Noi siamo qui per commemorare i nostri morti, per chiedere la fine dei bombardamenti e, per quanto ci riguarda, gli unici che oggi stanno celebrando qui in Italia sono gli amici di Israele che continua con i suoi crimini, e anche l’Italia e l’industria bellica italiana che da ottobre scorso, per più di un anno, nonostante tutto quello che ci hanno detto sulla cessazione di invio di armi e di Israele, ha continuato a spendere in armamenti ad Israele. Ha continuato, continua tuttora quindi per quanto ci riguarda è l’industria bellica italiana a festeggiare”.

Cori attivisti pro Palestina: “Giorgia Meloni assassina”

“Giorgia Meloni assassina!“, “Netanyahu assassino”, sono questi i cori che i circa mille manifestanti pro Palestina stanno scandendo in piazza Ostiense a Roma. Nonostante la pioggia, i manifestanti si sono ritrovati davanti la porta San Paolo. “Palestina libera. Libano libero”, urlano gli attivisti esibendo striscioni a sostegno del popolo palestinese.

Attivisti pro Palestina in piazza, ‘no a massacro di Israele’

Nonostante la pioggia, sono già circa duecento i manifestanti pro Palestina che in questi minuti si stanno radunando in piazza Ostiense a Roma per dar vita al presidio di solidarietà al popolo palestinese. Sono attesi attivisti da tutta Italia e l’intera piazza è cinturata dai mezzi blindati di poliziotti e carabinieri. Sono 1.500 gli uomini messi in campo dalla Questura. Tante le bandiere palestinesi presenti. “Abbiamo deciso di esserci per ribadire ancora una volta il nostro no a questo massacro a senso unico da parte di Israele”, dice un attivista. Intanto i primi slogan “Palestina libera” si levano dalla piazza.

