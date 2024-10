Il Cornia ha rotto gli argini, allagamenti e disagi

Maltempo in Toscana, esondato il Cornia. Diversi i video che circolano sui social e che mostrano la situazione disastrosa in alcuni comuni: in una delle immagini si vede un’auto trascinata dalla corrente e si sente una donna urlare “lo sta portando via, aiuto, aiuto, poverino!”.

