Il maltempo condiziona anche il Veneto. È stato attivato il sistema Mose a Venezia: il Centro Maree avvisa che sono attesi in mare fino a 110 centimetri per la giornata di oggi. In città, il livello di marea potrà raggiungere 95 centimetri.

