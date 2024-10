Torrenti esondati e circa un centinaio di interventi dei vigili del fuoco nel solo Savonese. Ferrovie interrotte e autostrade in tilt

Torrenti esondati, allagamenti e frane, un centinaio di interventi dei vigili del fuoco nel solo Savonese in una giornata di pioggia e allarmi dovuti agli effetti al suolo di un’ondata di maltempo da allerta gialla che precede di poche ore il clou, previsto per giovedì 17 ottobre, con il livello arancione pronto a scattare alle 8 del mattino fino alle 18. E poi ferrovia interrotta nel ponente ligure, autostrade in tilt per allagamenti, interruzioni stradali a macchia di leopardo, un uomo salvato da un sottopasso allagato a Cogoleto e scuole chiuse per prepararsi al peggio.

È lo scenario di queste ore in Liguria che non ha atteso lo scattare del massimo grado di allerta per temporali intensi con il territorio andato in sofferenza. Una situazione che ha catalizzato l’attenzione nazionale su una regione da decenni esempio plastico della lotta al dissesto e al rischio idrogeologico. Anche la premier Giorgia Meloni ha dichiarato di seguire “con apprensione” la grave situazione del maltempo in Liguria, mentre gli occhi sono puntati alle prossime ore.

A Savona il torrente Letimbro a livelli di piena ha fatto temere per ore con monitoraggi costanti e presidi ai ponti pedonali sul corso d’acqua. E’ andata peggio invece sul Bormida, nell’entroterra savonese, tracimato in almeno due punti a Ferrania e Altare. Colpito nuovamente dopo l’ondata di maltempo e danni di un mese fa anche l’Albenganese e il Finalese. Frane sulla Sp 4 nel territorio di Tovo San Giacomo nell’entroterra di Pietra Ligure dove il crollo di un muro lungo il torrente Maremola ha provocato l’interruzione di una delle principali linee di collegamento con la vallata.A Varazze invece, nel savonese di Levante, una frana tra le case in via Argonauti ha isolato 8 famiglie residenti.

Per le prossime ore si teme che il territorio non regga sotto ulteriori precipitazioni, che in queste ore hanno visto cumulare sulle 24 ore attestarsi sugli 80mm di pioggia caduta in media. La Asl2 savonese ha disposto il potenziamento delle squadre di soccorso con l’incremento degli equipaggi disponibili. La percorribilità delle strade viene monitorata con attenzione e, in via precauzionale, è stato aggiunto un ulteriore mezzo infermieristico che sarà operativo durante la notte sul territorio della Val Bormida.

Scuole chiuse in tutto il savonese di Levante, Genova e Spezia con buona parte dei comuni delle due province hanno sospeso l’attività didattica di ogni ordine e grado, in attesa delle prossime ore e del passaggio più intenso del fronte perturbato. Rimarrà attiva h24 con costante contatto con i comuni del territorio la sala operativa regionale della protezione civile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata