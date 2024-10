Il 16 ottobre 1944 oltre mille persone vennero arrestate e deportate nel campo di sterminio di Auschwitz

L’Italia ricorda le atrocità avvenute il 16 ottobre 1944, quando il ghetto di Roma fu rastrellato dalle truppe tedesche delle SS, con la collaborazione dei funzionari fascisti. Oltre mille persone vennero arrestate e deportate nel campo di sterminio di Auschwitz. “Il 16 ottobre di ottantuno anni fa Roma è stata teatro di uno degli atti criminali più feroci commessi in Italia. All’alba i nazisti, con la complicità fascista, scatenarono una feroce caccia all’uomo e strapparono dalle loro case 1259 innocenti per deportarli nei campi di sterminio. Uomini, donne, anziani e bambini. Nessuno venne risparmiato, e solo in 16 fecero ritorno“, ha detto Giorgia Meloni in occasione dell’81esimo anniversario del rastrellamento. “In questa giornata, il governo rivolge la sua vicinanza alla Comunità Ebraica di Roma, ai familiari e ai discendenti dei deportati”, ha aggiunto la presidente del Consiglio.

Meloni: “Odio antisemita ha trovato nuova linfa dopo 7 ottobre”

“Primo Levi diceva: ‘Se comprendere è impossibile conoscere è necessario’. Parole che indicano, ancora oggi, la strada da seguire per mantenere viva la memoria di ciò che è successo e per rinnovare il nostro impegno contro l’odio antisemita, che ha trovato nuova linfa dopo la disumana aggressione perpetrata da Hamas il 7 ottobre 2023 contro il popolo israeliano”, ha detto ancora la premier.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata