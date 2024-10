La conclusione della consulenza disposta dalla Corte d'Assise di Milano: "Narcisista psicopatico, ma nessun vizio di mente"

Alessandro Impagnatiello era in grado di intendere e di volere quando uccise la compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, con 37 coltellate la sera del 27 maggio 2023 nella loro casa di via Novella a Senago. È la conclusione a cui sono giunti lo psichiatra forense Pietro Ciliberti e il dottor Gabriele Rocca nella perizia psichiatrica disposta dalla Corte d’Assise di Milano e depositata nel processo che vede il 31enne imputato di omicidio volontario pluriaggravato, occultamento di cadavere e procurato aborto. Lo confermano fonti legali. I contenuti della perizia verranno discussi in aula all’udienza di lunedì prossimo.

“Impagnatiello narcisista psicopatico, non tollera l’abbandono”

Nelle 64 pagine della perizia si legge che Alessandro Impagnatiello ha mostrato “tratti di personalità narcisistici” e “psicopatici” ma che non “configurano una entità psicopatologica“. Escluso quindi un “vizio di mente” o un “eventuale disturbo psichiatrico grave o significativo al momento dei reati”. Secondo i periti quei tratti dell’ex barman sarebbero il suo “modo” di “essere nel mondo”. Tratti “narcisistici” che si “manifestano con la non tolleranza di fronte all’abbandono“, come la sera dell’omicidio quando la compagna incinta al settimo mese aveva deciso di lasciarlo dopo aver conosciuto di persona la sua amante, una collega italo-britannica 23enne. “Non poteva accettare lo ‘smascheramento’” con le “conseguenze umilianti” si legge nella perizia disposta dalla presidente della Corte d’assise, Antonella Bertoja. Mentre i tratti “psicopatici” di Impagnatiello invece si mostrerebbero nel “prevaricare l’altro e il manipolare gli eventi” pur senza che vi siano mai state “alterazioni psicopatologiche” tali da compromettere “in tutto o in gran parte lo psichismo di Impagnatiello”.

