Le forze dell’ordine sono intervenute per liberare lo stabile in via Silicella, nel quartiere Torre Maura a Roma, occupato venti giorni fa da un gruppo di persone di origine peruviana provenienti dall’ex hotel Cinecittà. L’operazione di “deflusso volontario” come specificato dalle forze dell’ordine riguarda circa 96 persone di cui 25 nuclei famigliari. Presenti anche donne incinta e bambini di cui uno di appena cinque giorni. Sul posto anche la Sala operativa sociale che si sta adoperando per trovare una sistemazione alle figure più fragili all’interno dell’occupazione. Gli occupanti stanno opponendo resistenza anche se alcuni hanno già lasciato la struttura. “Tutto sta procedendo bene, stanno andando via volontariamente e stiamo sistemando tutte le fragilità. Abbiamo avuto un supporto anche dalla proprietà nuova perché la Rsa Casa Carlotta darà ospitalità a 25 persone. Per ora sta andando tutto bene, non ci sono stati momenti di tensione particolare. I bambini erano 25 ma oggi qui io non vedo tutti quelli che c’erano prima. In tutto sono meno di 90 persone. Molti non accettano la possibilità di una destinazione offerta dal municipio e andranno da qualche altra parte ma noi non lo sappiamo. Qui sapevamo che ci sono più di venti persone con il foglio di via per reati precedenti e probabilmente verranno mandati via, a noi spetta dare protezione alle persone fragili”, ha dichiarato Nicola Franco, presidente VI municipio.

