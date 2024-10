L'operazione riguarda 96 persone

Le forze dell’ordine sono intervenute per liberare lo stabile di Torre Maura, a Roma, occupato venti giorni fa da un gruppo di persone di origine peruviana provenienti dall’ex hotel Cinecittà. L’operazione di “deflusso volontario”, come specificato dagli agenti, riguarda circa 96 persone di cui 25 nuclei famigliari. Presenti anche donne in stato di gravidanza e bambini, di cui uno di appena cinque giorni. Sul posto anche la Sala operativa sociale che si è adoperata per trovare una sistemazione alle figure più fragili. Gli occupanti hanno opposto resistenza anche se alcuni hanno già lasciato la struttura.

