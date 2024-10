Centinaia di manifestanti hanno protestato per le vie della città friulana

Le immagini del corteo pro-Palestina a Udine prima della partita di calcio Italia-Israele di Nations League. Nel tardo pomeriggio centinaia di manifestanti si sono radunati in piazza della Repubblica e hanno poi marciato per le vie della città, fino a piazza XX Settembre. “Free Free Palestine, from the river to the sea“, tra gli striscioni dei partecipanti.

