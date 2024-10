Due diverse scritte sul Palazzo della Regione in via Sabbadini e sul piazzale del Palazzo comunale in via Lionello

Scritte contro la Regione Fvg e il Comune di Udine sono comparse nel corso della notte sui muri delle rispettive sedi.

Sul Palazzo della Regione in via Sabbadini a Udine è stata vergata la frase “Regione Fvg complice del genocidio palestinese #BanIsrael #nopatrocinio”, mentre sul piazzale del Palazzo comunale in via Lionello è comparsa la scritta “Comune di Udine complice del genocidio palestinese #BanIsrael #nopatrocinio”.

La città si prepara alla partita di Nations League tra Italia e Israele, in programma questa sera alle 20.45, con un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine. Alle 17 partirà una manifestazione pro Palestina, mentre la zona nei pressi dello stadio è già off-limits e presidiata.

