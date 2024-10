Nell'incidente sono rimasti ferite altre due persone tra cui un sedicenne

È stata portata via dalla polizia mortuaria la salma dell’operaio di 48 anni morto lunedì pomeriggio a causa del crollo di un’ascensore in via delle vergini a Roma, in pieno centro storico della Capitale. Nello schianto sono rimasti feriti altri due operai, di cui uno di 16 anni. La polizia scientifica ha ultimato i rilievi alla presenza del pm e dell’ispettore del lavoro, per poi dare il via libera a quella mortuaria di poter trasportare il corpo.

