La vittima è un operaio di origine nigeriana di 48 anni. L'incidente in via delle Vergini

Tragedia nel centro di Roma. Un ascensore si è sganciato ed è caduto all’interno della tromba di un palazzo in via delle Vergini dove erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Tre persone sono state schiacciata dalla cabina, caduta dal secondo piano, e una di queste è morta a seguito dell’impatto. Si tratterebbe di un operaio di nazionalità nigeriana di 48 anni di nome Perter Isiwele. Secondo quando apprende LaPresse, i tre stavano lavorando per contro di una ditta. Sul posto la polizia di Stato, la polizia locale di Roma capitale e gli enti preposti per in controlla della sicurezza sui luoghi di lavoro, la Spresal, la Asl e i sanitari del 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale. In serata una prima informativa verrà inviata alla procura della Repubblica di Roma.

